وزير الزراعة: إنتاج مشروع مستقبل مصر يعادل 35% من مساحة مصر المزروعة

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن استصلاح 2.2 مليون فدان بمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، يمثل 35% من المساحة المزروعة قديمًا، والتي تقدر بـ 6 ملايين فدان.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أن عائد الإنتاج الزراعي لاستصلاح 2.2 مليون فدان يعادل بين 30 إلى 35% من إجمالي إنتاج المساحة المزروعة سابقا.

وأوضح أن هذه الخطوة ساهمت في توفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي من خلال تصنيعه، بالإضافة نقل تركز السكان من الوادي الضيق إلى مجتمعات تنموية جديدة، منوها أن استصلاح الأراضي الجديدة أدى إلى زيادة فائض السلع وتحسين جودتها، إلى جانب زيادة حجم الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية.

ونوه أن العالم أجمع ينظر إلى مسألة تأمين الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن مصر كانت سباقة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق باستصلاح الأراضي الصحراوية، لأنها تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب مليارات الدولارات، وهناك دول عديدة لا تستطيع خوض غمار هذا المجال.

وأوضح أن استصلاح الصحراء يتطلب حصر وتصنيف التربة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير الترع الداخلية ومحطات الرفع، متابعا: «بدأنا اليوم في إنشاء منطقة صناعية، وبناء الصوامع، ونخطط لإنشاء مصنع للبطاطس والعصائر، بالإضافة إلى إنشاء سوق لمنتجات المشروع».