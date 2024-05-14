جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفي إدارة السلامة والأمن التابعة للمنظمة الدولية وإصابة موظفة أخرى في هجوم بغزة، حسبما ذكر نائب المتحدث باسمه فرحان حق يوم الاثنين.

وقال حق: "يدين الأمين العام (جوتيريش) جميع الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ويدعو إلى إجراء تحقيق كامل. ويقدم تعازيه لعائلة الموظف الراحل".

وأصبح هذا الشخص أول موظف دولي للأمم المتحدة يُقتل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفقد نحو 190 من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين حياتهم.

ووقعت الحادثة صباح يوم الاثنين عندما أصيبت مركبة تقل موظفين بالأمم المتحدة تحمل علامة المنظمة أثناء توجههم إلى المستشفى الأوروبي في رفح، وفقا لما قاله فرحان حق.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناريتشيتش يوم الاثنين على موقع "إكس": "أدين هجوم (يوم الاثنين) على قافلة إنسانية أثناء قيامها بمهمة لإنقاذ الأرواح في غزة، أقدم التعازي لعائلة الموظف القتيل".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات حادثة استهداف المركبة التي تقل موظفين أمميين، مشيرا إلى أن مصدر النيران ما زال "مجهولا".