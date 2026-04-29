رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية

دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بايربوك، الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون الدولي وتجديد الالتزام بميثاق الأمم المتحدة حتى يمكن مواجهة التحديات العالمية والضغوط المتزايدة على النظام الدولي في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز "، عن رئيسة الجمعية العامة قولها، في معرض مؤتمر صحفى عقدته بمقر بعثة الأمم المتحدة في نيودلهي، خلال زيارتها الحالية للهند، "إن التعددية والقانون الدولى يواجهان تحديات خطيرة".

وأضافت المسئولة الأممية أن الأمم المتحدة والقانون الدولي لايتعرضان لضغوط فقط، بل إنهما يتعرضان لهجوم مباشر .. مشيرة إلى تزايد الانقسامات والتوترات التي من شأنها تقويض دعائم السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

و أكدت أنه لايمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات العالمية الراهنة، ومن بينها تحديات التغيرات المناخية والأزمات الصحية العالمية والتأثير الاقتصادى للصراعات، بما فى ذلك الحرب فى أوكرانيا وتعطيل الممرات التجارية العالمية.

و أشارت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن الامتثال للقانون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة سيحقق مصلحة الجميع.