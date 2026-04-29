اليابان: بدء السيطرة على حريق غابات هائل في مقاطعة إيواتي

دخل حريق غابات هائل في بلدة أوتسوتشي بمقاطعة إيواتي اليابانية يومه السابع اليوم الأربعاء، حيث تقول السلطات إنها بدأت أخيرا في السيطرة على الحريق.

وقال مسؤولو المقاطعة إن الحريق أتى على حوالي 1633 هكتارا حتى صباح أمس الثلاثاء، مما يجعله ثاني أكبر حريق غابات في اليابان في عام 1989، بعد حريق في مدينة أوفوناتو القريبة بمقاطعة إيواتي العام الماضي، حسب صحيفة جابان تايمز اليابانية اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من عدم وجود جدول زمني واضح للاحتواء الكامل حتى الآن، إلا أن البلدة رفعت أوامر الإخلاء في معظم المناطق اليوم الأربعاء، بعد تقييمها أنه لم يعد هناك مخاوف من حدوث المزيد من الأضرار.