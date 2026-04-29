ألمانيا تسهم في مؤسسة التأمين على التجارة والاستثمار الأفريقية لتشجيع الاستثمار

أعلنت ريم البعلي رادوفان وزيرة التنمية الألمانية خلال زيارتها لكينيا اعتزام ألمانيا الحصول على حصة في مؤسسة التأمين على تنمية التجارة والاستثمار الأفريقية (أيه.تي.آي.دي.آي).

وأكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في بيان مساء أمس اعتزام ألمانيا الاستحواذ على 5ر3% من أسهم إي.تي.آي.دي.آي، لتصبح أكبر مساهم غير أفريقي في المؤسسة التي تتشارك في ملكيتها 24 دولة أفريقية وتدعمها 13 مؤسسة مالية دولية.

وقالت البعلي رادوفان: "نحن ملتزمون بتسهيل الاستثمار والتجارة، بما يؤدي إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال الخاصة إلى أفريقيا"، مضيفة أن كلا من الشركات الألمانية والأفريقية تستفيد من زيادة توفير التغطية التأمينية للاستثمارات وسلاسل الإمداد.

وتابعت الوزيرة الألمانية، قائلة إن هذه الخطوة ستساعد الشركات الألمانية في الاستفادة مما وصفته بـ "سوق المستقبل الضخمة" الأفريقية.

يذكر أن مؤسسة أيه.تي.آي.دي.آي تقدم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية والاقتصادية مثل الانقلابات العسكرية والتضخم المفرط والتي تمكن أن تمنع الأجانب من الاستثمار في دول القارة. وتتوقع الحكومة أن يؤدي توسيع نطاق هذه التغطية التأمينية إلى زيادة رغبة الشركات في الاستثمار في السوق الأفريقية.

سيتم تمويل شراء حصة ألمانيا وقيمتها حوالي 15 مليون يورو (6ر17 مليون دولار) من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى جانب تمويلات من بنك التنمية الألمانية كيه.إف.دبليو.