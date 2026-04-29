أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية

أعلنت أوكرانيا أنها استخدمت أنظمة اعتراض لإسقاط أكثر من 33 ألف طائرة مسيرة روسية بمختلف أنواعها خلال شهر مارس ، في رقم قياسي شهري منذ بدء الحرب الروسية واسعة النطاق قبل أكثر من أربع سنوات، بحسب ما أفاد به وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف.

وفي الوقت نفسه، استهدفت طائرات أوكرانية مسيرة بعيدة المدى طورت محليا مصفاة نفط ومحطة في روسيا على البحر الأسود للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين، ما دفع إلى إجلاء السكان المحليين وتحذير روسي من "عواقب بيئية محتملة".

وطورت أوكرانيا تكنولوجيا متقدمة للطائرات المسيرة أثبتت فعاليتها في ساحة المعركة، وأسهمت في صد الجيش الروسي الأكبر حجما، كما أثارت اهتماما عسكريا من دول عدة حول العالم.

وبحسب مسؤولين أوكرانيين، تسعى دول في الشرق الأوسط والخليج إلى الحصول على طائرات اعتراض مسيرة كجزء من أنظمة دفاع جوي متكاملة، في ظل تداعيات الحرب مع إيران.

وقال فيدوروف في منشور على تطبيق تليجرام إن أوكرانيا تعمل على زيادة إمدادات طائرات الاعتراض المسيّرة للتصدي للهجمات الجوية الروسية، كما أن الجيش أنشأ قيادة جديدة ضمن سلاح الجو لتعزيز قدراته الدفاعية.