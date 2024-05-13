شقيقة فتاة التجمع تنهار باكية: افتكرت حبيبة الشماع واللي حصل لها لما أختي مردتش على اتصالاتي

روت سالي عوض، شقيقة سيدة التجمع التي حاول سائق أحد تطبيقات النقل التعدي عليها، تفاصيل الحادث المؤلم الذي تعرضت له شقيقتها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إنها تواصلت مع التطبيق من هاتفها المحمول لطلب سيارة تُقل أختها إلى وجهتها، مشيرة إلى حرصها على اختيار سائق حاصل على تقييم جيد جدًا.

وأشارت إلى أن السائق أرسل لها رسالة عبر التطبيق يسألها فيها عن طريقة الدفع، وأجابته بأنها ستكون باستخدام البطاقة الائتمانية، ثم فوجئت بإرساله رسالة يطلب فيها أن تكلمه على رقم خاص.

وذكرت أنها أخطأت عندما قررت التواصل مع هذا الرقم، لكنها استنكرت عدم تدخل الشركة ومسح الرسالة فور رؤية هذا الرقم.

ولفتت إلى أنها فوجئت بسيدة ترد على النمرة التي أرسلها السائق، وهو ما دفعها إلى إغلاق الخط فورًا، قائلة إن التطبيق بعث لها رسالة أن السائق وصل إلى المكان بعد دقيقة من الاتصال.

وأوضحت أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أختها بعد 5 دقائق من انطلاق الرحلة؛ تطلب فيه إنهاء الرحلة لأن السائق يرغب في الحصول على أمواله نقدًا، مضيفة أنها نصحت أختها بعدم فعل ذلك؛ حتى لا تتحملان أي مشكلة بعد الإلغاء.

وذكرت أنها فوجئت بإلغاء الرحلة بعد حوالي 10 دقائق من اتصال أختها، وهو ما جعلها تشعر بالريبة لأن الإلغاء لم يكن من هاتفها المحمول، معقبة: «بدأت أتصل بأختي ومش عارفة أوصل لها خالص، وافتكرت حبيبة الشماع واللي حصل لها».

وأضافت أنها تلقت اتصالًا من هاتف أختها في تمام الساعة 10:36 مساء، مستطردة: «لما رد عليا ولد قلت خلاص أختي اترمت، قال لي دي آخر مكالمة معمولة من التليفون ده، وصاحبته ملفوفة ببطانية في صحراء في التجمع.. ساعتها أغمى عليا في العربية».

ودخلت في نوبة بكاء، قبل أن تستكمل القصة بقولها إن الشخص الذي وجد الهاتف نقل أختها بعد ذلك إلى مكان تواجدها، ثم نقلتها إلى المستشفى في حالة يرثى لها.

وأكملت: «لاقيت في إيدها نزيف، ورقبتها كلها دم ووشها دم، وكدمات مطرح ضرب الراجل وشعرها متقطع».

وأعلنت وزارة الداخلية، كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى سائق «بإحدى شركات النقل الخاصة» على سيدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض «كتر» مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة.