جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب 20 هاتف محمول

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تمكنت إدارة الجمارك في مطار برج العرب من ضبط محاولة تهريب نحو 20 هاتف محمول، مخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولوائحه التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولوائحه التنفيذية، بحسب بيان المصلحة الجمركية اليوم.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي، اشتبه مأمور الجمرك في الراكب "س.ح" والراكب "ه.ص"، مصريي الجنسية، بعد ظهور عليهما علامات القلق والارتباك.

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RA، تم الاشتباه في عدد 3 حقائب تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بهم.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين، حيث تبين وجود 18 كرتونة هاتف محمول من ماركة آيفون فارغة، وبتفتيش الراكبين ذاتياً، تبين وجود 20 هاتف آيفون ملفوفين حول جسدهم، والجميع مستعمل وبدون لوازم.

وقدرت القيمة الجمركية بحوالي 483 ألف جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للأغراض الجمركية بحوالي 966 ألف جنيه.

قرر سعد عبادي، المشرف على الإدارة العامة لجمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2024.