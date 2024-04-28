نهائي مكرر بين الزمالك ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة صعبة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا العام، أمام نهضة بركان المغربي.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد في مدينة كوماسي.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.

وسيكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن العقوبات الخاصة بهذه المباراة خلال الساعات المقبلة، بعد اجتماع لجنة الانضباط لمناقشة تقرير مراقب المباراة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب يوم 12 مايو القادم، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر ذاته.

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.