 السيطرة على حريق نشب في كرم نخيل بقرية الغريرة بالأقصر - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق نشب في كرم نخيل بقرية الغريرة بالأقصر

 محمد راشد
نشر في: الأحد 28 أبريل 2024 - 6:14 م | آخر تحديث: الأحد 28 أبريل 2024 - 6:14 م

 نجحت قوات الحماية المدنية في الأقصر، في السيطرة على حريق شب بكرم نخل في قرية الغريرة التابعة لمجلس قروي الكيمان التابعة لمركز إسنا، دون وقوع خسائر بشرية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء في محاولة منها للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي أشجار النخيل والزراعات المجاورة.

وانخفضت حصيلة الخسائر بعد سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق واخماده، لتكون المحصلة النهائية هي 30 نخلة غير مثمرة أتى عليهم الحريق تماما.

وحررت قوات الحماية المدنية المحضر اللازم بالواقعة مع تواصل التحقيقات للوقوف على آثار الحريق، والتي أشارت المعاينة المبدئية إلى أنه ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك