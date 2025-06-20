أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قرارًا بتكليف النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، كلٌّ في نطاق جزئيته، بطباعة وتوزيع استمارات استطلاع الرأي على جميع مقرات المحاكم الجزئية، تمهيدًا لتجميعها وإرسالها إلى النقابة العامة عقب الانتهاء منها.

وأوضحت النقابة العامة أن هذا القرار يندرج ضمن خطوات التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية واستطلاع آرائهم بشأن عدد من القضايا النقابية والمهنية، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة من النقابة العامة.

وشددت النقابة في بيانها على ضرورة تحمّل كل عضو بمجلس النقابة الفرعية مسؤوليته الكاملة في حالة عدم تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن التنفيذ يبدأ فعليًا غدًا السبت.