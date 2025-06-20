شهدت منطقة حدائق القبة، اليوم الجمعة، حادثا مأساويا بانهيار عقارين سكنيين بشارع المليحة، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها للبحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض.

وقال عاطف هدهود، أحد شهود العيان، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الانهيار وقع قبل صلاة الجمعة بنحو 40 دقيقة، مشيرًا إلى أن أحد العقارين المنهارين صدر له قرار إزالة منذ شهر، كما صدرت قرارات مماثلة بإزالة الطابقين العلويين للعقارين الملاصقين له، غير أن التنفيذ لم يتم.

وأضاف هدهود، أن العقارات الثلاثة تتكون من 5 طوابق، وأنه تم انتشال 13 مصابا على مدار الساعات الأولى من الحادث، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، كما تم انتشال جثة أحد الضحايا، ونقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح أن قوات الحماية المدنية تواصل أعمالها وسط صعوبة في إزالة الركام، مؤكدًا أن السكان وأهالي المنطقة يشاركون في تقديم المساعدة للجهات المعنية منذ اللحظات الأولى.

ومن جانبه، قال نبيل العرابة، أحد سكان المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا، إن معظم عقارات الحي قديمة ومتهالكة وتُظهر علامات تصدع واضحة منذ سنوات، مضيفًا: "أثناء استعدادي لصلاة الجمعة، سمعت صوت ارتطام هائل، وعندما خرجت من منزلي رأيت سحابة ضخمة من الغبار تغطي المنطقة، وكانت العقارات قد انهارت بالفعل، مع انهيار جزئي لعقار مجاور".

وأشار العرابة إلى أن من بين المصابين الذين تم إنقاذهم، ترزي كان يعمل داخل محل بالعقار المنهار، وانهارت البناية فوقه. وتمكن المصاب من التواصل مع الجيران، وأخبرهم بأنه على قيد الحياة لكنه يشعر باختناق، لتتمكن فرق الحماية المدنية من تحديد موقعه وإنقاذه، حيث تم نقله إلى المستشفى مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

وأكد أن الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري وسيارات الإسعاف تحركت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة لتجنب أي مخاطر إضافية، وسط تواجد مكثف للقيادات التنفيذية والأمنية التي أشرفت على عمليات الإنقاذ ميدانيًا.

وتباشر النيابة العامة، أعمال الفحص والمعاينة، فيما قررت محافظة القاهرة تشكيل لجنة هندسية عاجلة لمعاينة العقارات المجاورة وتحديد مدى تأثرها بالانهيار، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات السلامة اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين.