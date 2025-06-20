باكستان تؤكد ضرورة إيجاد حل سلمي لأزمة إيران وإسرائيل من خلال الحوار والدبلوماسية

تلقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء اليوم.

وخلال المحادثة، أعرب شريف عن تقديره للدبلوماسية الاستباقية لروبيو التي لعبت دوراً محورياً في مساعدة باكستان والهند على التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار وتجنب كارثة كبرى بين الدولتين النوويتين، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء باكستان.

وجدد شريف استعداد باكستان لإجراء محادثات مع الهند بشأن جميع القضايا العالقة، بما في ذلك جامو وكشمير، ومعاهدة مياه نهر السند والتجارة ومكافحة الإرهاب.

كما تطرق الاتصال للوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة إيران و إسرائيل، حيث أكد رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة الخطيرة من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأكد شريف أن باكستان مستعدة للعب دور بناء في أي جهد من أجل السلام في الوضع الحالي الذي يثير قلقا عميقا ليس فقط بالنسبة للمنطقة، بل للعالم أجمع.