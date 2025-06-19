نتنياهو: واجهنا عالما عربيا موحدا وفرقناه تدريجيا

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم واجهوا عالما عربيا موحدا، مردفا: "بعد قيام إسرائيل واجهنا عالما عربيا موحدا وفرقناه تدريجيا".

وأكد نتنياهو، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنهم لم يطلبوا ضوءا أخضر من الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران".

ووصف نتنياهو ما حدث في إيران بأنه "شبيه لما حدث لنا عشية السابع من أكتوبر من خداع، وكادوا يكشفون خداعنا لهم"، مؤكدا: "عمليتنا في إيران تسير بصورة أسرع من الجدول الزمني الذي وضعناه"، بحسب ما نقل "التلفزيون العربي".

وتابع: "نتقدم عبر إنجازات منهجية في إزالة المشروعين النووي والصاروخي الإيرانيين، وقادرون على إزالة التهديد النووي بأنفسنا".

وأضاف: "ليس مهما عدد الصواريخ الذي تملكه إيران إنما عدد منصات الإطلاق ولذلك نعمل على استهدافها".