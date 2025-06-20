نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إيران "تستهدف المدنيين ونحن نتجنب ذلك".

وذكر نتنياهو، خلال تفقد أضرار الصواريخ الإيرانية، أن "إيران تستهدف المدنيين ونحن نتجنب ذلك في قصفنا"، مضيفا "نحن نستهدف فقط المنشآت النووية والعسكرية".

وتابع: "لن نسمح للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي.. هدفنا تدمير البرنامج النووي الإيراني ولدينا القدرات اللازمة".

وتابع: "إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا"، مشيرا إلى أنه (ترامب) "يتخذ قراراته بنفسه".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الجمعة، أنه شن ضربات جديدة على إيران، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ في جنوب غرب البلاد.

كما أطلقت إيران، الجمعة، عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وذكر الإسعاف الإسرائيلي: "12 مصابا في حيفا بينهم 2 في حالة حرجة".

وبالتزامن مع الضربات، قال المرشد الإيراني علي خامنئي على حسابه في منصته "إكس"، إن إسرائيل "تلاقي جزاءها الآن".