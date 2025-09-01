عبور دفعات شاحنات مساعدات جديدة من معبر رفح إلى كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني

عبرت دفعة جديدة من شاحنات المساعدات الإغاثية من معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الاثنين، باتجاه معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري بشمال سيناء، أنه تم إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية المقدمة من عدة جهات محلية ودولية.

وأشار المصدر إلى إدخال 135 شاحنة مساعدات، أمس الأحد، منها 19 شاحنة من الإمارات، و20 من الهلال الأحمر المصري، و10 من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و17 من قطر، وشاحنة من بيت الزكاة، و19 شاحنة مخصصة للمخيم المصري، إضافة إلى 49 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة.

فيما بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت من معبر رفح منذ 27 يوليو الماضي حتى أمس الأحد 4619 شاحنة، نقلت نحو 28 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

من جهته، دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ27، التي تحمل عددًا من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وحملت القافلة الـ 27 من «زاد العزة» أكثر من 2700 طن من المساعدات اللازمة، والتي تضمنت ما يزيد عن 2500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من مائتي طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع، وذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يُذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، انطلقت في 27 يوليو الماضي ، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: "سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود".

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في كل المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.