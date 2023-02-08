شركة ميتا تعلن مساعدة المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا

اتخذت شركة "ميتا" خطوات عبر تطبيقاتها للمساعدة في توفير معلومات موثوقة عن عمليات الإغاثة والتأكد من أن المتضررين يمكنهم البقاء على اتصال مع أحبائهم جراء الزلازل في تركيا وسوريا.

ومع استمرار عمليات الإنقاذ في كلتا المنطقتين، تدعم ميتا جهود الإغاثة ونتخذ خطوات للمساعدة في إبقاء الأشخاص على اطلاع وتواصل وكذلك دعم جهود الاستجابة للأزمات عبر "فيسبوك"، حيث يعد التواصل أمرًا بالغ الأهمية في أوقات الأزمات، ويواصل الأشخاص في المناطق المتضررة من الزلزال في استخدام أدوات ميتا للبقاء على اتصال مع أحبائهم وطلب المساعدة وتقديم الدعم.

كما فعلت "ميتا" خاصية التحقق من السلامة في أعقاب الزلازل في تركيا وسوريا، مما سمح للأشخاص بالإبلاغ أنهم آمنون على فيسبوك، مما يتيح لأصدقائهم وعائلاتهم معرفة أنهم بخير.

وحتى الآن، وضع مئات الآلاف من الأشخاص علامة تدل على سلامتهم.. ونشطت "ميتا" خاصية مساعدة المجتمع لتسهيل طلب الأشخاص للمساعدة وتقديم المساعدة للمتضررين، وعززت أداة التبرع بالدم: وتعمل مع الهلال الأحمر التركي وهي منظمة محلية غير حكومية لتعزيز الحملات التي تروج لأداة التبرع بالدم على فيسبوك، والتي تتيح للمتبرعين العثور على مراكز التبرع بالدم القريبة التي تحتاج إلى الدعم.

وحول إتاحة معلومات موثوقة على واتساب، عقدت ميتا شراكة مع منظمة الإنقاذ التركية AKUT لإطلاق خط مساعدة للمعلومات على واتساب يوفر معلومات آمنة وموثوقة حول التبرعات والتطوع وعمليات الإنقاذ.

كما تستخدم المنظمات غير الحكومية، مثل برنامج الأغذية العالمي، قواعد بيانات Data for Good الخاصة بميتا للتحقق من بيانات الاتصال في المناطق المتضررة باستخدام خرائط تغطية الشبكات الخاصة بنا لدعم عملها كجزء من شبكة الاتصالات في حالات الطوارئ.

كما تم استخدام مجموعات البيانات الخاصة لتطوير التقرير الأولي عن الأوضاع الحالية وخرائط الكوارث للأزمة، والذي أصدرته CrisisReady (Direct Relief and Harvard).