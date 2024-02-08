قال الناقد الفنى طارق الشناوى خلال لقائه مع الإعلامية يمنى بدراوي ببرنامج حواديت الناس على قناة الشمس، إن الفنان خالد النبوى ليس نجم شباك، ولن يكون نجم شباك مطلقا لأنه لم يخلق نجم شباك وحتى لا ينطبق عليه أوصاف نجم عالمى.

وعن الخلاف بينه وبين الفنان مصطفى قمر، قال الشناوى إن مصطفى قمر يكذب كثيرا والفيلمين الأخيرين له فشلا وهما كانا القشة التى حاول التعلق بها لعودة نجوميته، وأيضا لم يعد له مكان فى الحفلات، مشيرا إلى أنه قام برفع قضية ضده لتطاوله.

وأوضح أن ارتباط مسلسلات رمضان بعدد 30 حلقة جعل صناع الدراما يضطرون إلى حشو بعض الحلقات بمشاهد ليس لها علاقة بمحتوى العمل ولا يخدمه، معربا عن سعادته بعودة يحيى الفخراني لدراما رمضان هذا العام.

وعن المقارنة بين الفن فى الماضى والفن فى الفترة الحالية، قال إن الماضى لم يكن به المثالية التى يصورها البعض، والخلافات كانت موجودة كما هو نفس الحال الآن.

وعن غياب الفنان محمد رمضان عن مسلسلات رمضان 2024، قال إن محمد رمضان فنان قوى والغالب أنه لم يجد عمل قوى مثل جعفر العمدة وهو لا يفضل المغامرة.