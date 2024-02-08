آلاف الأشخاص يتظاهرون احتجاجا على تعديل قضائي تخطط له الحكومة السلوفاكية

تظاهر آلاف الأشخاص مساء الأربعاء مرة أخرى أمام البرلمان في براتيسلافا ضد تعديل قضائي تخطط له الحكومة السلوفاكية.

ويريد الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء اليساري القومي روبرت فيكو تمرير التعديل بأغلبيته البرلمانية اليوم الخميس.

ولوح المتظاهرون بالعلم السلوفاكي، وحملوا لافتات تحمل شعارات مثل "عار على حكومة مافيا فيكو!" وهتفوا "لا نريد فيكو!".

وينص التعديل القضائي المخطط له على أن تفرض المحاكم عقوبات سجن أقل، لا سيما في قضايا جرائم التلاعب المالي، والمزيد من العقوبات البديلة مثل أساور الكاحل لمراقبة ومتابعة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم.

وفي حين تقول الحكومة إنها تريد استخدام تعديل القانون الجنائي لجعل أحكام السجن في سلوفاكيا، وبعضها مرتفع بشكل غير عادي، تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، تصف أحزاب المعارضة الخطط بأنها "حزمة مؤيدة للمافيا"، قائلة إن الهدف الحقيقي هو إلغاء قضايا الفساد من الفترات السابقة للحكومة من قبل حزب فيكو.

وحذرت المعارضة من تهديد لسيادة القانون واتهمت الحكومة بمحاولة التستر على قضايا فساد رفيعة المستوى من حكومات حزب فيكو السابقة حتى عام 2020 عندما كان آخر مرة في منصبه.

وأثارت الخطة تعليقات انتقادية من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.