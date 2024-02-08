القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل قائد بارز لكتائب حزب الله الشيعية العراقية

نفذت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأربعاء غارة جوية أسفرت عن مقتل قائد كبير في كتائب جزب الله الشيعية العراقية.

وجاء في منشور عبر الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية عبر منصة التواصل الإجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، أنه في "الساعة 30ر9 مساء بتوقيت بغداد (1830 بتوقيت جرينتش)في 7 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة أحادية الجانب في العراق ردا على الهجمات على أفراد القوات الأمريكية".

وتابع المنشور أن الغارة أسفرت" عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".

وأكدت القيادة في منشورها أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".

وكشفت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء، عن استهداف مركبة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد قيادي هيئة الحشد الشعبي الشيعي في العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن خلية الإعلام الأمني في مجلس الوزراء العراقي أعلنت الشروع بالتحقيق في حادث استهداف مركبة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة(مركبة) مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعه 2135 يوم الأربعاء".

وأضافت، أن "هذا الاستهداف أدى إلى احتراق المركبة واستشهاد من بداخلها، ومازال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره ."

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، مساء الأربعاء، "استشهاد"القيادي أبو باقر الساعدي الذي ارتقى مساء اليوم الأربعاء جراء استهداف مركبته في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد".