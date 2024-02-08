جميلة عوض تشارك غادة عادل وفدوى عابد بطولة مسلسل «لانش بوكس» في رمضان

بعد غيابها عن الموسم الرمضان لعامين متتاليين، تعود الفنانة جميلة عوض للمنافسة الدرامية الرمضانية في موسم 2024 بمسلسل "لانش بوكس"، مع الفنانة غادة عادل وفدوى عابد.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي. ويشارك في بطولته فدوى عابد، وصدقي صخر، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وأسامة أبو العطا، وأحمد الشامي، وغيرهم.

"لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشاراً حول العالم.

المسلسل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.

يذكر أن جميلة عوض كانت قد شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل "حرب أهلية" بدور "تمارا"، وهو من بطولة يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، ومايان السيد، ورشدي الشامي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.