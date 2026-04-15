ضبط طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض بالشرقية

ألقت أجهزة الأمن بالشرقية القبض على طالب تعدى على زميله سلاح أبيض عقب خروجهما من مركز تعليمي بالشرقية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدي طالب على زميله باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته عقب خروجهما من أحد المراكز التعليمية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أبريل الجارى تبلغ لمركز شرطة منيا القمح من (طالب – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من طالب آخر (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب قيام المجنى عليه بمعاكسة شقيقته، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.