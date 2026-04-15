عضو بكتلة حزب الله النيابية: السلطة اللبنانية تمعن في تقديم التنازلات للعدو

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله اللبناني، النائب حسن فضل الله، اليوم الأربعاء ، أن السلطة في بيروت "تمعن في تقديم التنازلات للعدو ودخلت مسارا خاطئاً يزيد الشرخ بين اللبنانيين"، مشيرا إلى أن " العدو حاول التعويض عن هزيمته بالميدان في مفاوضات واشنطن".

وقال النائب فضل الله ، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب اليوم ، إن "الصورة التي تُرسم في واشنطن لا تعكس حقيقة لبنان ولا خيارات شعبه"، داعياً السلطة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على جمع اللبنانيين تحت سقف الدستور، بدل الانخراط في سياسات وصفها بأنها "تستجيب لإملاءات خارجية."

وأضاف فضل الله: " إن السلطة في بيروت غير مؤهلة وتتغلب فيها المصالح الفردية وأحياناً الطائفية على حساب الوطن"، مؤكدا أن "أغلبية الشعب اللبناني ترفض أي انحياز للعدو الإسرائيلي"، معتبراً أن "خيار الاستفتاء الشعبي على القضايا المصيرية يبقى مطروحاً لأنه يعكس إرادة الناس الحقيقية."

واعتبر النائب أن "الخارج عن القانون والدستور هم من اتخذوا في الثاني من مارس الماضي قرار اعتبار المقاومة خارجة عن القانون".

وأشار إلى أن "الدم الذي يُسفك على الأراضي اللبنانية يتحمّل جزءاً من مسؤوليته من يرفض إدراج لبنان ضمن أي وقف لإطلاق النار"، محمّلاً "السلطة السياسية تبعات هذا المسار."

واتهم فضل الله "بعض الأطراف بالخروج عن الميثاق الوطني عبر التحريض على الانقسام الداخلي وبثّ روايات غير دقيقة حول التطورات الميدانية، ومنها ما يجري في معركة مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان"، معتبراً أن "محاولة فصل مسار التفاوض في لبنان عن مسارات أخرى، بحسب ما يُطرح، لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تأتي ضمن ما وصفه بمطالب إسرائيلية".

وقال: "رغم تدمير العدو ملعب مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان فإنه عجز عن التقاط صورة في داخله".