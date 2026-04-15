صفاء أبو السعود تعلن عن تقديم برنامج إذاعي جديد بعنوان «الملهمون»

أعلنت الفنانة صفاء أبو السعود عن استمرار حضورها الإذاعي بتقديم برنامج جديد تحت عنوان "الملهمون"، ضمن خطة الهيئة الوطنية للإعلام، والذي تسلط من خلاله الضوء على الشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر، في إطار توثيقي يهدف إلى إعادة تقديم النماذج الملهمة للأجيال الجديدة.

"الملهمون" يأتي امتدادا طبيعيا لمسيرة إذاعية ثرية لصفاء أبو السعود، نجحت خلالها في تقديم محتوى يجمع بين القيمة الفنية والرسالة المجتمعية، كان من أبرزها مؤخرا برنامج "يوميات صفصف"، وهو من إنتاج المجلس القومي للمرأة، حيث ناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية في إطار اجتماعي هادف يلامس الواقع ويطرح حلولًا مبسطة وقريبة من الجمهور.

ولم يقتصر دورها الإذاعي على "يوميات صفصف" بل تقدم حاليا في إذاعة الشباب والرياضة مسلسل "أوضتين وصالة"، والذي من خلاله دعمت جيلا جديدا من المواهب، إلى جانب إشرافها على الجوانب الفنية، بما في ذلك الألحان والمشاركين.