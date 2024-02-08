موريتانيا وإسبانيا تبحثان التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أجرى، اليوم الخميس، في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط مباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والوفد المرافق لهما.

وحسب ايجاز وزعه المكتب الإعلامي للرئاسة تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين موريتانيا والمملكة الإسبانية من جهة، والعلاقات متعددة الأطراف بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؛ كما تطرق اللقاء إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك مكافحة الهجرة السرية، بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي. ولم توضح الرئاسة ما إذا كان الطرفان وقعا اتفاقا حول الهجرة غير النظامية.