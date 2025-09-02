ميرتس عن بوتين: ربما كان أخطر مجرم حرب في عصرنا

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي مقابلة مع قناة "سات.1"، قال ميرتس عن بوتين "إنه مجرم حرب. وربما يكون أخطر مجرم حرب في عصرنا الحالي الذي نشهده على نطاق واسع. ويجب أن نكون واضحين بشأن كيفية التعامل مع مجرمي الحرب. فالتساهل معهم في غير محله".

وكان ميرتس اتهم روسيا في وقت سابق- وهو في منصبه كمستشار- بارتكاب "أخطر جرائم حرب" و"إرهاب السكان المدنيين"، غير أن الجديد هو وصفه للرئيس الروسي بشكل شخصي بأنه "ربما كان أخطر مجرم حرب في عصرنا".

وجاء تصريح المستشار ردًا على سؤال في المقابلة حول وصف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبوتين بـ"المفترس" خلال زيارتها إلى بولندا، وذلك بحسب نص نشرته المفوضية الأوروبية. وسُئل ميرتس عن الصفة التي سيطلقها هو على الرئيس الروسي.