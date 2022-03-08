ينظم معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، حفلا غنائيا لفرقة "الحضرة" للإنشاد الديني والصوفي الخميس المقبل، ضمن احتفالات برنامج مرحب رمضان المقام خلال الشهر الحالي.

تقدم الفرقة في هذا الحفل بقيادة مؤسسها المنشد نور ناجح، مجموعة متنوعة من مدائح التراث الصوفي والذكر الجهري إلى جانب باقة من الموشحات والقصائد التي اشتهرت بتقديمها الفرقة لكبار المشايخ والمنشدين أمثال محى الدين بن عربي، والحلاج، ورابعة العدوية، وغيرهم من المعاصرين، ومن أبرز ما سيقدم فى الحفل "مرحبا بالهاشمية"، و"نحن في ساحة الحسين نزلنا"، و"صلى الله على طه"،"إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى"، و"روضة العشاق"، و"مدد ياسيدة" التى تعلق بها جمهور الحضرة بشدة.

تعد مجموعة"الحضرة"الصوفية من أهم الفرق الغنائية التي تهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح فى لوحة فنية أصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، وذلك للحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري.

وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها