تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، حفل تخرج دفعة محافظة كفر الشيخ، رابع محافظات المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد المواهب المسرحية الواعدة، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتقام الاحتفالية على مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ في السادسة مساء غد الخميس، وتقدم خلاله دفعة كفر الشيخ عرضا مسرحيا بعنوان "لايك"، وهو عرض غنائي مسرحي راقص قام بكتابته المتدربون أنفسهم، ويدور العمل حول الهوس بالسوشيال ميديا بأنواعها المختلفة، وأثر ذلك على المجتمع عموما، كما يمكنهم فعل أي شيء مهما كان لأجل زيادة عدد المتابعين على حساباتهم الشخصية.

العرض، رؤية مسرحية لشادي الدالي، سينوغرافيا دكتور عمرو الأشرف، رقصات محمد ميزو، وتدريب وتمثيل الدكتور علاء قوقة وشادي الدالي، تدريب سينوغرافيا الدكتور عبدالناصر الجميل، تدريب موسيقي صلاح مصطفى، تدريب تعبير حركي محمد ميزو، تدريب دراما رنا عبدالقوي.

ويشارك في العرض 46 شابا وفتاة، تم تدريبيهم خلال الفترة من أبريل حتى ديسمبر 2022، ويقام الحفل بإشراف دكتور هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع، وإخراج أحمد طه المدير الفني للمشروع.

يذكر أن مشروع "ابدأ حلمك"، أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها الهيئة، ويهدف إلى تدريب شباب الموهوبين بالمحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة؛ للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات من مختلف المحافظات "أسيوط والفيوم والشرقية"، والمرحلة الثانية من "بورسعيد وبني سويف والجيزة"، وتم اعتمادهم فرقا مسرحية نوعية.