حبس المتهم بقتل مسن وسرقته وإخفاء جثمانه أسفل السرير لمدة شهر في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، حبس «ع.ال.ن» 47 عامًا، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل «ف.ال.ف»، 70 عامًا، وسرقته وإخفاء جثمانه أسفل سرير غرفة النوم بمسكنه لمدة شهر، في محاولة لإخفاء الجريمة.

وكانت النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث الجنائية، وأقوال شهود العيان، ومناظرة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة القتيل، والتصريح عقب ذلك بمواراته الثرى.

واصطحبت النيابة، المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية، وسط إجراءات أمنية، إذ مثل كيفية قتل المجني عليه بأن سدد له ضربة قوية في الصدر، مستغلًا مرضه وضعف بنيانه ففارق الحياة، ثم سحب الجثة واخفاها أسفل سرير حجرة النوم، وتردد على الشقة من آن لآخر لسرقة محتوياتها.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، بمساكن المياه في منطقة القباري.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثمان شخص، مُسن داخل الشقة محل سكنه مع وجود شبهة جنائية حيث آثار العنف ومحاولة متعمدة لإخفاء الأدلة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، أظهرت التحريات المبدئية، أن المتهم كان يتردد على المجني عليه لمساعدته في قضاء احتياجاته اليومية، ومرافقته لصرف المعاش، مستغلًا الثقة التي نشأت بينهما.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم سدد للمجني عليه ضربة قوية في الصدر باستخدام كوعه خلال شهر رمضان الماضي، ما أدى إلى مقتله، ثم أخفى الجثمان أسفل السرير، واستولى على مبلغ مالي وبعض المتعلقات التي باعها لاحقًا.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث والمعززة بأقوال شهود الإثبات، أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو السرقة، إذ استغل المتهم كِبر سن المجني عليه وظروفه الصحية كونه قعيدًا إثر بتر إحدى قدميه، واستولى على معاشه ومتعلقاته الشخصية.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.