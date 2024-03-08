أحمد ماهر عن دوره في صيد العقارب: سأتلقى بعض اللدغات لكن الله المنجي

تحدث الفنان أحمد ماهر، عن دوره في مسلسل «صيد العقارب» الذي يُرتقب أن ينافس الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، قائلا: «سأتلقى بعض اللدغات لكن الله المنجي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أنه يُقدم شخصية صعيدية في المسلسل، وهو الصعيدي الوحيد في العمل.

وذكر أن الأجواء في المسلسل أكثر من رائعة، موضحًا أنه يخوض أول عمل فني مع السيناريست باهر دويدار والمخرج أحمد حسن، من خلال المسلسل.

وعبر عن سعادته الغامرة بهذا التوافق الذي تجلّى في هذا المسلسل، مشدّدًا على أن أجواء الحب هي التي تسود في العمل الفني.

وتحدث عن بطلة العمل الفنانة غادة عبدالرازق، قائلا إنها تظهر في المسلسل بإطلالة جديدة شكلًا وموضوعًا من خلال هذا المسلسل.

ونوه بأنه لم يعرفها عندما التقاها في المرة الأولى أثناء تجهيز البروفات للمسلسل، وأرجع ذلك إلى الإطلالة التي تظهر بها غادة عبدالرازق في المسلسل.

ومسلسل «صيد العقارب» بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولى وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر مجدى بدر وسامية عاطف وميار الغيطى وعماد صفوت وأحمد ماجد وأحمد جمال سعيد و محمد على رزق وعزوز عادل ومنال سلامة وصفاء جلال ومى القاضي وسيف الديربى ومحمد صلاح ونخبة من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وإنتاج فينومينا منتج فنى مصطفى الغزولى برديوسر محمد سليمان.