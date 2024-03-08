 سيناتور جمهوري: بايدن منفصل عن الواقع - بوابة الشروق
الجمعة 8 مارس 2024 1:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سيناتور جمهوري: بايدن منفصل عن الواقع

وكالات
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 1:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 1:12 ص

صرحت العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي كاتي بريت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن "منفصل عن الواقع"، وذلك عشية إلقائه خطاب "حالة الاتحاد" السنوي.

وقالت السيناتور بريت، التي كلفها الحزب الجمهوري بالتعليق على خطاب الرئيس بايدن، في حديث لموقع "Punchbowl News" الإعلامي، إن "الرئيس بايدن منفصل عن الواقع ويتأخر عن سير الأمور، وإن عواقب ذلك تهدد مستقبل أمريكا".

وشددت بريت البالغة 42 عاما من العمر على ضرورة "نقل القيادة للجيل القادم" من الأمريكيين.

وتوقع أعضاء آخرون في الحزب الجمهوري أن يتحدث بايدن عن إجراءات محددة لحماية الحدود الأمريكية على خلفية تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها الولايات المتحدة على حدودها مع المكسيك.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابه السنوي حول "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس مساء الخميس بتوقيت واشنطن. ومن المتوقع أن يتطرق في خطابه إلى أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة والخطوات التي تتخذها إدارته في مختلف المجالات.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك