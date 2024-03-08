سيناتور جمهوري: بايدن منفصل عن الواقع

صرحت العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي كاتي بريت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن "منفصل عن الواقع"، وذلك عشية إلقائه خطاب "حالة الاتحاد" السنوي.

وقالت السيناتور بريت، التي كلفها الحزب الجمهوري بالتعليق على خطاب الرئيس بايدن، في حديث لموقع "Punchbowl News" الإعلامي، إن "الرئيس بايدن منفصل عن الواقع ويتأخر عن سير الأمور، وإن عواقب ذلك تهدد مستقبل أمريكا".

وشددت بريت البالغة 42 عاما من العمر على ضرورة "نقل القيادة للجيل القادم" من الأمريكيين.



وتوقع أعضاء آخرون في الحزب الجمهوري أن يتحدث بايدن عن إجراءات محددة لحماية الحدود الأمريكية على خلفية تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها الولايات المتحدة على حدودها مع المكسيك.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابه السنوي حول "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس مساء الخميس بتوقيت واشنطن. ومن المتوقع أن يتطرق في خطابه إلى أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة والخطوات التي تتخذها إدارته في مختلف المجالات.