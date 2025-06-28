توقيف ستة إسرائيليين هاجموا جنودا في الضفة الغربية المحتلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، توقيف ستة إسرائيليين بعد مهاجمتهم جنودا في وسط الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وجرت عمليات التوقيف قرب قرية كفر مالك حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين، وفق السلطة الفلسطينية، عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون القرية مساء الأربعاء، وفق وكالة فرانس برس.

وليل الجمعة السبت، رصد جنود عددا من المدنيين الإسرائيليين كانوا يتّجهون في مركبات نحو منطقة مصنّفة على أنّها عسكرية مغلقة، قرب قرية كفر مالك على بعد حوالى عشرة كيلومترات شمال شرق رام الله حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد بيان لجيش الاحتلال.

وأضاف الجيش: «لدى وصول القوات الأمنية، قام عشرات المدنيين الإسرائيليين برشقها بالحجارة كما اعتدوا على الجنود جسديا ولفظيا.. والمدنيون أنفسهم قاموا بتخريب مركبات قوات الأمن وحاولوا دهس أفرادها».

وأشار الجيش إلى أنّه تمّ في النهاية تفريق التجمّع وأُلقي القبض على ستة مدنيين إسرائيليين تم تسليمهم للشرطة.

وأدان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان بشدّة ما سماها أعمال العنف الخطيرة والاعتداء على الجنود، داعيا إلى العثور على الذين شاركوا فيها وإحالتهم إلى القضاء.

منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في العام 2022، تسارعت وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي أدانتها الأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

والخميس، شارك مئات الفلسطنيين في كفر مالك في تشييع ثلاثة شبّان استشهدوا الأربعاء خلال اقتحام المستوطنين القرية.

وندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية في منشور على منصة إكس، بـ"التواطؤ قوات الاحتلال"، التي اتهمتها مساء الأربعاء بـ"منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين" في كفر مالك.

كذلك، اتهمت الجيش الإسرائيلي بـ"إعاقة دخول فرق الدفاع المدني (إلى القرية) لساعات طويلة، ما أدى إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن الحرائق التي أشعلها" المستوطنون.