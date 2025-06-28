• استخراج نحو 54 ضحية في 10 محافظات.. والقاهرة وأسيوط الأكثر تضررًا

• رؤساء أحياء: خلافات الملاك والمستأجرين حول تكاليف الترميم أبرز أسباب انهيار العقارات

تساقطت في الآونة الأخيرة عدد من العقارات القديمة بمحافظات مصر، خلّفت ورائها العديد من الضحايا بين رجال ونساء وأطفال، آخرها 3 انهيارات متتالية لمنازل في أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وشبرا بالقاهرة.

تصدرت القاهرة وأسيوط والإسكندرية المحافظات الأكثر تضررًا من انهيار العقارات في العام الجاري 2025 بواقع 42 ضحية، بالإضافة إلى 12 ضحية في 7 محافظات أخرى، فضلًا عن المصابين الذين فقدوا الجدران التي آواتهم وتجرعوا آلام فقدان ذويهم، بحسب ما رصدته "الشروق" لانهيار 21 عقارًا خلال هذا العام.

وعن أبرز أسباب هذه الظاهرة، فقد أرجعها عدد من المسئولين الذين تحدثت معهم "الشروق" إلى قدم المباني وتهالكها، مرورًا بالبناء المخالف، وإهمال أعمال الصيانة والترميم للعقارات بسبب خلافات الملاك والمستأجرين.

وقال المهندس محمد عبد المنعم، رئيس حي شبرا، إن هناك عقارات متهالكة وقديمة أنشئت في الأربعينات وتجاوز عمرها 70 عاما، لا توجد بها أعمدة ومعظمها بنيت من الأخشاب، وأغلبها تكون بحاجة للترميم.

أضاف عبد المنعم لـ"الشروق" أن من بين أسباب انهيار هذه العقارات حدوث خلافات بين مالك العقار والمستأجر، حول تحمل تكاليف الترميم والصيانة، وكذلك عند صدور قرار بإخلاء العقار من قاطنيه، يرفض بعض المستأجرين الخروج، ويستمرون في السكن بعد تحرير تعهد بالتواجد فيه على مسؤوليتهم الشخصية.

ويتفق أشرف بكري، رئيس حي إمبابة، بأن ظاهرة انهيار العقارات تعود لكونها قديمة ومتهالكة، خاصة عقارات الإيجار القديم، وذلك للإهمال وسوء استخدام المستأجر لبعض الخدمات والمرافق، أبرزها مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع بكري لـ"الشروق" أن هناك عدد من عقارات الإيجار القديم تشهد تسريب في مياه الصرف الصحي، وصدرت لها قرارات ترميم، والخلاف بين المستأجر والمالك تسبب في عدم حل هذه المشكلات، خاصة أن المالك في أغلب الأحيان لا يقطن في نفس العقار.

وأشار إلى أنه لتجنب هذه الانهيارات بالعقارات، من الضروري أن يكون هناك إلزام للمستأجر بتحمل تكلفة الترميم، أو إضافة بند عن تحمل تكلفة الترميم والصيانة في قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته بمجلس النواب، مع رفع الإيجار لمقابل مادي مرضي للطرفين.

فيما أكد مصدر بحي مدينة نصر لـ"الشروق"، أن هناك عقارات صادر لها قرارات إزاله لعدم صلاحيتها للسكن، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخلائها من السكان، تمهيدا لإزالتها، لكن قد يُصر المستأجر على العيش بها دون علم الجهات المعنية، رغم خطورتها.

وأوضح لتجنب حدوث الانهيار، من الضروري عند رؤية علامات ظاهرة على العقار، مثل الشروخ أو سقوط أجزاء من أسقف العقار، أن يتوجه الساكن للحي التابع له ويبلغه بهذه العلامات.

وأضاف المصدر أن الحي في هذه الحالة يجري معاينة للعقار عبر حوالي 3 لجان مختصة في ذلك، ويتم اتخاذ قرار، يُعتمد من نائب المحافظ سواء بالترميم أو الإزالة، وهو ما يتطلب إخلاء العقار من السكان، حفاظا على أرواح المواطنين.

وذكرت المصادر الثلاثة أن المحافظات لا توفر أي شقق احتياطية ولا تدبر أي اعتمادات مالية لتوفير شقق للمتضريين من حوادث انهيار العقارات. لكن هناك جهات تعمل على مساعدة المتضررين من تلك الحوادث.

- القاهرة أكثر تضررًا:

شهدت محافظة القاهرة حوالى 5 انهيارات بمناطق مختلفة، آخرها عقار شبرا مصر في 24 يونيو 2025 والذى لم يسفر عن خسائر بشرية وخرج من تحته أنقاضه 3 ناجين.

كما شهدت انهيار عقار حدائق القبة الذى أسفر عن 12 ضحية بتاريخ 21 يونيو 2025، وعقار السيدة زينب الشهير بـ"الفنان عقار نور الشريف" والذى وقع على إثره 8 ضحايا، وأيضًا انهيارين آخرين بدون خسائر بشرية بمنطقتى المدابغ وبولاق أبو العلا.

- 5 انهيارات بالإسكندرية:

أما محافظة الاسكندرية وقعت بها العديد من الانهيارات هذا العام، كانت بدايتها انهيار عقار حى العطارين بتاريخ 7 يناير 2025 والذى لم يسجل إصابات ولكنه تسبب فى تصدع عقارات مجاورة.

ثم كان انهيار عقار باكوس شرق الإسكندرية بتاريخ 18فبراير 2025 والذى كان قد أُخلى من ساكنيه فور سماعهم صوت الانهيار.

وحادث حى الجمرك الذى أسفر عن 3 ضحايا من أسرة واحدة.

وأيضا حادثتي الورديان واللبان الواقعتان في أواخر شهر مايو وبداية شهر يونيو، ولم يسفرا عن أى خسائر بشرية.

- 10 ضحايا في عقار واحد بالجيزة:

أما عن محافظة الجيزة فقد كانت أقل عرضة لحوادث انهيار العقارات، لكنه في يوم 7 فبراير من هذا العام شهد الحادث الكارثي بانهيار عقار في كرداسة أسفر عن وفاة 10 أشخاص، وأيضا كان انهيار عقار منطقة الوراق المكون من 5 طوابق لم يسفر عن أى ضحايا.

- وفاة عروس قُبيل زفافها:

وفي محافظة الشرقية، فزع أهالى مدينة الزقازيق في بداية هذا العام على انهيار عقار مكون من طابقين، ولم يتسبب في أى خسائر بشرية، ولكنه أحدث تهشم كبير فى سيارات سكان المنطقة.

وشهد أيضا مركز إدكو بمحافظة البحيرة انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وأسفر عن وفاة عروس قبيل أيام من حفل زفافها.

ومحافظة الدقهلية شهدت أيضا حادث انهيار عقار بمدينة دكرنس الذى سقط دون خسائر فى الأرواح.

- 3 انهيارت بحصيلة 19 ضحية بأسيوط:

أما في محافظات الصعيد، كانت محافظة أسيوط هى الأكثر خسارة هذا العام، وشهدت 3 حوادث انهيار مفزعة هذا العام بدأت في يوم 10 يناير 2025، حيث وقع حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق في عزبة عمرو التابعة لقرية بني شقير بمركز منفلوط، والذى أسفر عن 5 ضحايا.

كما شهدت حادث انهيار عقار بقرية النخيلة أسفر عن 5 ضحايا، ومؤخرًا حادث انهيار عقار بمدينة أسيوط الذى راح ضحيته 9 أشخاص.

- وفاة طالبة بالثالث الإعدادي:

وشهدت محافظة المنيا انهيارين أولهم في 15 فبراير 2025 بمدينة المنيا، والأخرى بمدينة ملوى بتاريخ 3 مايو 2025.

وفي محافظة قنا انهيار منزل بقرية دندرة، وأسفر عن وفاة طالبة بالصف الثالث الاعدادى بيوم 16 يونيو 2025 قبل سماع نتيجتها.

ومحافظة سوهاج شهدت حادث انهيار منزل قديم مكون من طابقين بقرية "الحريدية" بدائرة مركز المراغة في شمال محافظة سوهاج، وأسفر عن إصابات لسيدة وأطفالها.