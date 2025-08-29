المرور يضبط 119 ألف مخالفة و154 متعاطيا للمخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة على جميع الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتعزيز الانضباط على الطرق، والحد من الحوادث، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 119 ألفًا و245 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: القيادة بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2252 سائقًا تبين إيجابية 143 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة بينهم.

وفي إطار متابعة الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1091 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل مخالفات تحميل الركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، وفحص 177 سائقًا تبين إيجابية 11 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

كما تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 16 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.