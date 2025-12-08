المفوضية الأوروبية توافق على صفقة استحواذ مارس الأمريكية على شركة كيلانوفا

وافقت المفوضية الأوروبية على استحواذ شركة "مارس" الأمريكية على شركة الأغذية الأمريكية "كيلانوفا".

وتتواجد شركة "مارس" في السوق الأوروبية بمنتجات مثل ألواح الشوكولاتة مثل سنيكرز ومارس وتويكس، بالإضافة إلى علامات تجارية مختلفة من العلكة، وأغذية الحيوانات الأليفة بما في ذلك علامتي "ويسكاس" و"رويال كانين"، وكذلك علامة الأرز "بنز أوريجينال".

أما كيلانوفا، المعروفة سابقا باسم شركة "كيلوج"، فهي مشهورة في أوروبا بعلامتها التجارية للوجبات الخفيفة "برينجلز"، بالإضافة إلى علامات تجارية مختلفة من حبوب الإفطار.

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين أنها وافقت على عملية الاستحواذ دون شروط، لعدم وجود مخاوف من أن تؤدي عملية الدمج إلى الإضرار بالمنافسة في أوروبا.

وكانت المفوضية قد درست ما إذا كان توسيع نطاق المنتجات سيمنح شركة مارس قوة تفاوضية أكبر مع تجار التجزئة، وبالتالي يسمح لها بفرض أسعار أعلى.

وأضافت المفوضية أن منتجات كيلانوفا لن تعزز بشكل كبير موقف مارس في المفاوضات مع تجار التجزئة.