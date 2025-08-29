كشف توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن القائمة المستدعاة لخوض مباراتي أندورا وصربيا في سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحملت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد ألكسندر أرنولد، ظهير ريال مدريد الحالي، المنتقل مؤخرًا من ليفربول، في خطوة أثارت الجدل داخل الوسط الكروي الإنجليزي.

وكان آرنولد قد شارك أساسيًا مع ريال مدريد في مواجهة أوساسونا بالجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام ريال أوفييدو عقب عودة داني كارفاخال، ليدخل بديلاً في الدقيقة 87 فقط، وهو ما زاد من الشكوك حول جاهزيته الفنية والبدنية.

وجاءت قائمة "الأسود الثلاثة" على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد، دين هندرسون.

خط الدفاع: ريس جيمس، مارك جويهي، جون ستونز، دان بيرن، إزري كونسا، مايلز لويس سكيلي، تينو ليفرامينتو، جايد سبنس.

خط الوسط: إليوت أندرسون، مورغان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، آدم وارتون، مورجان روجرز، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هاري كين، إيبيريتشي إيزي، جارود بوين، أنتوني جوردون، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.