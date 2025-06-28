20 شهيدا معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد مساء السبت، 20 فلسطينيًّا وأصيب آخرون، بعد استهداف طيران الاحتلال الحربي للمرة الثانية حي التفاح شرق مدينة غزة.

وسقط 20 شهيدًا بينهم 9 أطفال وإصابة العشرات بجروح أغلبها خطيرة، بعد استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عبد الفتاح حمود بشارع يافا في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعد قصف الاحتلال محيط مدخل البريج، وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 58 مواطنا أغلبهم أطفال ونساء؛ جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وبحسب تقارير أممية، استشهد أكثر 550 فلسطينيا، أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء في نقاط توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، التي تحولت منذ تأسيسها أواخر الشهر الماضي إلى مصايد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، واجبارهم على النزوح، وسط ظروف إنسانية كارثية.

وخلّفت حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.