عون يشدّد على تمسّك لبنان بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة 

شدّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون خلال لقائه السيناتور الأمريكي ماكوين مولن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء الوفد المرافق، بعد ظهر اليوم الأربعاء،على تمسّك لبنان بانسحاب إسرائيل من الأماكن التي لا تزال تحتلّها في الجنوب ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية فقد أبلغ عون الوفد الأمريكي أن "الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها".

ولفت إلى أن "الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الامكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الارهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عدد أفراد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف".

ورداً على سؤال حول الورقة التي قدمها الموفد الأمريكي السفير توماس باراك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد الرئيس اللبناين "على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية واطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل".

وبدوره، كرّر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ، خلال استقباله مولين اليوم والوفد المرافق له، تأكيده على ضرورة قيام أمريكا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وانسحابها من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

