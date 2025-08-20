 الناتو يدفع بمقاتلتين ردا على اقتراب طائرات حربية روسية من الحدود مع رومانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 20 أغسطس 2025 9:08 م القاهرة
الناتو يدفع بمقاتلتين ردا على اقتراب طائرات حربية روسية من الحدود مع رومانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 8:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 أغسطس 2025 - 8:50 م

دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على عجل بمقاتلتين من طراز يوروفايتر ألمانيتين ردا على غارات جوية روسية قرب الحدود الأوكرانية – الرومانية ليلة أمس الثلاثاء صباح اليوم الأربعاء.

وتم الدفع بالمقاتلتين بعد اقتراب الطائرات الحربية الروسية من المجال الجوي الروماني. وفي النهاية، لم تتجاوز هذه الطائرات المجال الجوي الروماني الذي يُعد أيضا جزءا من المجال الجوي لحلف الناتو.

وعادت المقاتلتان، اللتان انطلقتا من قاعدة ميخائيل كوجالنيشينو العسكرية الجوية الرومانية قرب كونستانتسا، دون أي حوادث. وتعد هذه أول حالة تأهب تسجل ضمن مهمة جديدة في تلك المنطقة.

وتشارك القوات الجوية الألمانية في طلعات حراسة مسلحة لضمان حماية الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو.

وتشمل المهمة خمس مقاتلات يوروفايتر وحوالي 170 جنديا، توفر قدرات عسكرية لا تمتلكها رومانيا بمفردها بشكل كاف.

وتعد المقاتلتان الألمانيتان جزءا من وحدة تأهب للتدخل السريع متمركزة في القاعدة، وجاهزة للإنطلاق على مدار الساعة.


