سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى طفل مصرعه نتيجة تعرضه لحالة اختناق مفاجئة، بعد ابتلاعه قطعة حلوى في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وتلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد وصول الطفل "ياسين . م"، 4 سنوات مصاب بحالة اختناق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين أن الطفل تعرض لحالة اختناق مفاجئة وتوفى في الحال، نتيجة ابتلاعه قطعة من الحلوى، ما أدى إلى انسداد القصبة الهوائية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.