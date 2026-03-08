رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا

عقد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، تقييما للوضع مع قائد قيادة الجبهة الداخلية، شاي كليبر، وقائد منظومة الدفاع الجوي وعدد من القادة الآخرين.

وقال زامير في مستهل الاجتماع: "خلال الليل عملنا ضد قوات إيرانية تابعة لفيلق القدس في لبنان، في بيروت، وأصبناها. أقول لكم إنه لا يوجد مكان آمن لأذرع الشر الإيرانية في أي مكان في الشرق الأوسط، لا في بيروت ولا في أي مكان آخر"، وفق زعمه.

وأضاف: "إلى جانب ذلك، تعرضنا لإطلاق نار متكرر على بلدات الشمال، كما وقع حادث الليلة الماضية. ومن هنا أود أن أبعث بتعازي إلى عائلات القتلى وأتمنى الشفاء العاجل لجرحانا"، بحسب تعبيره.

وتابع قائلا: "حزب الله هو ذراع للأخطبوط الإيراني، وهو يدفع وسيواصل دفع ثمن باهظ بسبب ذلك. إسرائيل تعيش منذ عامين في حالة طوارئ مستمرة، ونحن بحاجة الآن قبل كل شيء إلى التحلي بالمثابرة وطول النفس".

وأضاف: "هذا سيستغرق وقتا طويلا، وعليكم أن تكونوا مستعدين لذلك، ومهما طال الوقت فإنه سيأخذ ما يلزم".

وواصل: "أعلم أن الجمهور الإسرائيلي في منازلهم يضطرون كثيرا إلى دخول الملاجئ والغرف المحصنة، ونحن نراجع التعليمات باستمرار وفقا لتطورات الوضع".