محافظ المنيا ووزير الأوقاف يشهدان ختام مسابقة «أصوات من السماء»

أدى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاتي العشاء والتراويح بقرية العباسية بمركز مغاغة، بمشاركة الآلاف من أبناء المدينة، وذلك في أجواء روحانية مميزة.

وعقب أداء الصلاة، تفقد المحافظ ووزير الأوقاف 8000 كرتونة مواد غذائية مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية ضمن مبادرة «الخير»، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في دعم العمل الخيري والإنساني، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

كما شهد المحافظ ووزير الأوقاف الحلقة الختامية لمسابقة «أصوات من السماء» لاكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كلاً من الشيخ طه النعماني، والشيخ إبراهيم صالحين، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمي مدير إدارة الدعوة بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف أهمية هذه المسابقات في اكتشاف ورعاية الموهوبين من قراء القرآن الكريم، والعمل على إعداد جيل جديد من القراء يستكمل مسيرة المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم، بما يعزز مكانة مصر وريادتها في هذا المجال.

وكان المحافظ ووزير الأوقاف قد شاركا أيضًا في مأدبة إفطار جماعي جمعت الآلاف من أبناء مركز مغاغة، بحضور النائب محسن حتة عضو مجلس النواب، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء سادتها روح الود والانتماء والمحبة بين أبناء المحافظة.