قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الأنشطة الدعوية والفعاليات والإفطارات الجماعية كافة، معلقة حاليًا، مضيفًا: «لم نتطرق إلى مسألة تعليق صلاة التراويح أو الاعتكاف أو أي مظهر من المظاهر الرمضانية التي تتعلق بالعبادة، حتى الآن».

وأضاف «طايع» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن التجمعات، مثل الملتقيات الفكرية التي كانت تقام أمام مسجد الحسين وباقي المحافظات وتجمع الآلاف من البشر، من شأنها أن تنقل عدوى فيروس (كوفيد- 19).

وذكر أن زكاة الفطر من الممكن أن تُقدم مسبقًا ولا يُنتظر إلى آخر يوم من رمضان، لافتًا إلى دفع الأموال بدلًا من إقامة موائد الرحمن، لأنه أكثر فائدة من الطعام للفقير.

