 فيديو.. الأوقاف تكشف حقيقة تعليق صلاة التراويح ومظاهر العبادة الرمضانية.. وموقفها من تقديم دفع الزكاة - بوابة الشروق
الأربعاء 8 أبريل 2020 2:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. الأوقاف تكشف حقيقة تعليق صلاة التراويح ومظاهر العبادة الرمضانية.. وموقفها من تقديم دفع الزكاة

أرشيفية
أرشيفية
أسماء الدسوقي
نشر فى : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 2:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 8 أبريل 2020 - 2:03 ص

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الأنشطة الدعوية والفعاليات والإفطارات الجماعية كافة، معلقة حاليًا، مضيفًا: «لم نتطرق إلى مسألة تعليق صلاة التراويح أو الاعتكاف أو أي مظهر من المظاهر الرمضانية التي تتعلق بالعبادة، حتى الآن».

وأضاف «طايع» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن التجمعات، مثل الملتقيات الفكرية التي كانت تقام أمام مسجد الحسين وباقي المحافظات وتجمع الآلاف من البشر، من شأنها أن تنقل عدوى فيروس (كوفيد- 19).

وذكر أن زكاة الفطر من الممكن أن تُقدم مسبقًا ولا يُنتظر إلى آخر يوم من رمضان، لافتًا إلى دفع الأموال بدلًا من إقامة موائد الرحمن، لأنه أكثر فائدة من الطعام للفقير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك