قال الدكتور صلاح عبدالله، متحدث البرلمان، إنه سيتم عقد جلسة للبرلمان يوم الاثنين المقبل 12 أبريل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من تعقيم المجلس، وتنظيم قاعة أكبر، لافتًا إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة عدة قوانين وإقرارها، متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، يوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس النواب، منذ بداية الأزمة، يبذلون مجهودًا من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل دائرة، من عمليات تعقيم وتوفير السلع الغذائية.



وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب طالب الأعضاء بالتبرع براتبهم الشهري، البالغ خمسة آلاف جنيه لمدة ثلاثة أشهر، لصندوق تحيا مصر، موضحًا أن الجميع في أزمة واحدة وعليهم التكاتف من أجل تخطيها.

