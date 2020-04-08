الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لاحتمال ضم إسرائيل أراضي فلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، رفضها القاطع لاحتمال ضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الشعب الفلسطيني وقيادته "لن يسمح بهذا العبث، وهكذا استخفاف بقرارات الشرعية الدولية وحقوقه المشروعة، وأن ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة".

وأضافت "أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار هو من خلال الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334، ومبادرة السلام العربية، وجدول زمني محدود لإنهاء الاحتلال".

وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من خطورة الحديث عن اتفاق ائتلاف حكومي إسرائيلي يؤيد ضم إجراء من الضفة الغربية.

وطالب اشتية في بيان عقب مباحثات هاتفية مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، العالم بأن "لا يقف متفرجا على هذا المشهد الذي يقوّض القانون والقرارات الدولية، ويهدد بإنهاء حل الدولتين".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف أزرق أبيض بيني جانتس اتفقا على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في بوليو المقبل ضمن مباحثاتهما المتواصلة لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.