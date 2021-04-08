لاعب الفيصلي السعودي يطلب من ناديه تقديم شكوى ضد حمد الله

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الخميس، إن وليد الأحمد، مدافع فريق الفيصلي السعودي لكرة القدم، تقدم بخطاب إلى إدارة ناديه يطلب فيه تقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر.

ووفقا لصحيفة "الرياضية"، طلب الأحمد تقديم الشكوى نتيجة ما قام به اللاعب المغربي من إساءة - حسب ما يدعي - في اللقاء الأخير الذي جمع بين الناديين في الدور قبل النهائي من كأس الملك، والذي خسره النصر بهدف نظيف.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي قررت إيقاف عبد الرزاق 15 يومًا، بشكل مؤقت، على خلفية ما بدر منه في المباراة، وذلك لحين الانتهاء من دراسة الحالة واتخاذ القرار بشأنها.

كما ذكرت الصحيفة، وفقا لمصادرها الخاصة، أن إدارة الفيصلي سترفع اليوم الشكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد اللاعب المغربي حمد لله وستُرفق معها خطاب اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة الفيصلي لن تكلف محامي النادي بتولي الشكوى، وإنما سترسلها إلى اتحاد اللعبة المحلي، على أن يتابع وكيل أعمال اللاعب سير الشكوى.

وكان حمد الله قام بحركة غير أخلاقية في المباراة بالإضافة إلى وضع يده على كاميرا الناقل الرسمي للمباراة.