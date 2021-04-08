«التحرش ضد المرأة» ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة بالمنيا

نظمت مكتبة مصر العامة برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبة بالتعاون مع إدارة الأمومة والطفولة بمجلس مدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح وفاطمة الزهراء مدير إدارة لطفولة والأمومة والإدارة التعليمية لقاء موسعا حول التحرش والعنف ضد المرأة وتأثيره على الفرد والمجتمع.



حاضر الندوة التي أُقيمت داخل مكتبة مصر العامة، الدكتورة رحاب سراج، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، وفاطمة الزهراء، مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والدكتورة أمل عليوة، مديرة المكتبة، وخيري فؤاد، عضو المجلس القومي للمرأة، وجاكلين سامي، مسئولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعلمية.



وناقشت الندوة، التحرش كإحدى المشكلات المجتمعية المنتشرة، وعرض مفهومه، والصور المختلفة لأنواعه، منها "لفظي، وجسدي، وجنسىي، والتحرش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، كما ناقشت الندوة الجانب النفسي والاجتماعي والديني للتوعية بكيفية الوقاية من التحرش.



ونوّهت الندوة عن العقوبات التي يخضع لها الشخص المتحرش، وجرى عرض فيلم تسجيلي لبعض حالات التعرض للتحرش بصوره المختلفة وكيفية التعامل مع هذه الحالات.