أدى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم، الخميس استعدادا لمواجهة تاونجيث السنغالي، مساء السبت المقبل، في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.
في سياق متصل عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف أوبامالاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم.
وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.
ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السادسة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.