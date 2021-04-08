أدى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، وذلك على هامش تدريبات الفريق اليوم، الخميس استعدادا لمواجهة تاونجيث السنغالي، مساء السبت المقبل، في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وحرص على متابعة تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

في سياق متصل عقد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق جلسة مع يوسف أوبامالاعب الفريق على هامش تدريبات اليوم.

وحرص الثنائي على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السادسة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.