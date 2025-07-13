فريق إنقاذ تشيكي يتوجه إلى تكساس للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين بعد الفيضانات المدمرة

توجه فريق من 16 رجل إطفاء تشيكيا من وحدة البحث والإنقاذ إلى تكساس اليوم الأحد للمساعدة في عملية البحث عن الأشخاص المفقودين بعد الفيضانات المدمرة.

وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء كلارا أوتشمانوفا إنهم الفريق الأجنبي الوحيد الذي تمت دعوته للمساعدة، حسب إذاعة براج اليوم الأحد.

والمهمة التي تستمر من خمسة إلى سبعة أيام هي جزء من اتفاق ثنائي بين السفارة التشيكية في الولايات المتحدة والحرس الوطني في تكساس.

وسيجري الفريق التشيكي عمليات بحث متخصصة في المناطق الأكثر تضررا. ويضم الفريق مدربي كلاب مزودين بكلاب إنقاذ مدربة إلى جانب خبراء فنيين آخرين.

وسيتم تأكيد مهامهم الدقيقة بعد وصولهم بناء على الاحتياجات المحلية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن 119 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في كارثة الفيضانات العارمة في وسط تكساس، والتي بدأت في وقت مبكر من الرابع من يوليو، عطلة يوم الاستقلال الأمريكي.

وفي مقاطعة كير وحدها، أكد قائد الشرطة لاري ليثا يوم الخميس الماضي مقتل 95 شخصا على الأقل، بينهم 36 طفلا. ولا يزال أكثر من 160 شخصا في عداد المفقودين في المنطقة.