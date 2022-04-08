الناتو: مستعدون لإمداد أوكرانيا بالأسلحة لسنوات



قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، أن دول الحلف مستعدة لإمداد أوكرانيا بالأسلحة للقتال ضد روسيا لسنوات قادمة.



وقال ستولتنبرج لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه لا يستطيع التعليق على أنظمة الأسلحة التي تقدمها دول الناتو منفردة، لكنه قال إن أثر الأسلحة التي وصلت إلى أوكرانيا واضح للعيان.



وأضاف ستولتنبرج: "نرى أيضا أثر هذه الأنظمة والأسلحة في ساحات المعارك كل يوم. نرى الدروع الروسية التي لحق بها الدمار، ونرى أن أوكرانيا تمتلك القدرة على إسقاط صواريخ وطائرات روسية".



وتابع: "الحلفاء مستعدون لتوفير المزيد، وأسلحة أحدث وأقوى".